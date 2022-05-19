В Ингушетии провели очередной этап военно-патриотической игры «Зарница»

Ребята соревновались в беге, стрельбе, подтягивании на перекладине, разборке и сборке автомата на скорость. Лучшей стала команда средней школы № 7 сельского поселения Пседах.

«Зарница» появилась более 50 лет назад, главная цель организаторов — воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. В период перестройки один из самых любимых детско-юношеских проектов был негласно «отодвинут» на второй план, а затем и вовсе позабыт, хотя официально и не был отменён. Своё «второе дыхание» «Зарница» получила в середине 90-х и сегодня является одним из действенных способов привлечения внимания подростков к службе в Вооружённых силах России.