Патриотизм

В Ингушетии провели очередной этап военно-патриотической игры «Зарница»

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Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе «Молодой патриот» провёл в Малгобеке второй этап военно-патриотической игры «Зарница».

Ребята соревновались в беге, стрельбе, подтягивании на перекладине, разборке и сборке автомата на скорость. Лучшей стала команда средней школы № 7 сельского поселения Пседах.

«Зарница» появилась более 50 лет назад, главная цель организаторов — воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. В период перестройки один из самых любимых детско-юношеских проектов был негласно «отодвинут» на второй план, а затем и вовсе позабыт, хотя официально и не был отменён. Своё «второе дыхание» «Зарница» получила в середине 90-х и сегодня является одним из действенных способов привлечения внимания подростков к службе в Вооружённых силах России.

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