Профилактика

В Ингушетии стартовал новый образовательный проект энергетиков «Братство светлых»

0

В Ингушетии сегодня, 18 мая, стартовал образовательный проект «Россети Северный Кавказ» «Братство Светлых», сообщает пресс-служба компании.

Социальная инициатива, направленная на воспитание культуры безопасного поведения вблизи объектов электроэнергетики и обращения с ресурсом в быту, предполагает участие в традиционных лекциях энергетиков представителей духовенства и лидеров мнений — руководителей ведомств, известных спортсменов, журналистов и деятелей культуры.

«Занятия по электробезопасности — одна из самых важных составляющих комплексной программы «Россети» по профилактике электротравматизма сторонних лиц. Но мы непрерывно работаем над усовершенствованием формата — пробуем яркие и нестандартные способы подачи дидактического материала. Проект «Братство светлых» — союз для сохранения детских жизней и здоровья. К участию мы пригласили самых уважаемых в республике спикеров. В первую очередь это религиозные деятели и люди, которые упорным трудом добились успеха и признания в разных сферах», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Первая лекция в рамках проекта прошла в 12-й средней общеобразовательной школе города Назрани. Занятие для учащихся 8-9 классов провели специалисты филиала «Ингушэнерго» — заместитель главного инженера Ислам Осканов, ведущий специалист по охране труда Аза Котиева, заместитель муфтия Ингушетии Алихан Нальгиев, имам мечети Юго-Западного района Назрани Магомед Омаров, дзюдоист, мастер спорта России международного класса Муса Могушков.

Энергетики подробно рассказали детям о том, что нельзя разжигать костры, запускать воздушных змеев и ловить рыбу вблизи линий электропередачи, тушить загоревшуюся проводку водой, заходить на территорию трансформаторных подстанций, пользоваться неисправными электроприборами, подходить к оборванному проводу ближе чем на 10 метров и о многих других смертельно опасных «нельзя».

Серьезный диалог со школьниками продолжили представители духовенства, напомнив, что религия предписывает беречь себя. Согласно Исламу, здоровье и жизнь — это дар Аллаха, которым человек должен распорядиться наилучшим образом.

Курс по основам электробезопасности поддержал и Муса Могушков, призвав детей ответственно отнестись к домашнему заданию — занять активную позицию в вопросах профилактики электротравматизма.

«Просто, интересно и эффективно о самом важном. Название проекта — «Братство светлых» — очень точно отражает его суть и наполнение. Совершенно разные люди объединились во имя благой цели — не только чтобы рассказать нашим детям об основах электробезопасности, но и объяснить им, как важно предостеречь от возможной опасности других. Получается, учат не только правилам обращения с ресурсом, но и добру, и сопереживанию», — отметила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Лейла Буражева.

В завершение занятия школьники получили канцелярские наборы: расписания уроков, тетради и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии действует шесть центров по реабилитации наркозависимых
Проект «Сноб» открыл прием заявок на премию «Сделано в России — 2022»
Ингушская сборная команда дзюдоистов победила на Всероссийских соревнованиях среди мужчин в Назрани
Ингушский футболист в составе махачкалинского «Динамо» Хазбулат Хамхоев отличился в очередном матче
К 2030 году в СКФО необходимо создать 45 тысяч новых мест в колледжах
В Ингушетии на летний отдых детей выделено около 60 млн рублей
Вручение меча Победы Малгобеку — дань уважения защитникам города, считает Глава Ингушетии
В Ингушетии продавец поддельного алкоголя из соседнего региона пытался подкупить полицейского
Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев проверил ход ремонта в гимназии села Али-Юрт
Основной этап ЕГЭ пройдет в Ингушетии с 26 мая по 2 июля
Городу воинской славы Малгобеку вручат меч Победы

Главное

Яндекс.Метрика

 