В Ингушетии стартовал новый образовательный проект энергетиков «Братство светлых»

Социальная инициатива, направленная на воспитание культуры безопасного поведения вблизи объектов электроэнергетики и обращения с ресурсом в быту, предполагает участие в традиционных лекциях энергетиков представителей духовенства и лидеров мнений — руководителей ведомств, известных спортсменов, журналистов и деятелей культуры.

«Занятия по электробезопасности — одна из самых важных составляющих комплексной программы «Россети» по профилактике электротравматизма сторонних лиц. Но мы непрерывно работаем над усовершенствованием формата — пробуем яркие и нестандартные способы подачи дидактического материала. Проект «Братство светлых» — союз для сохранения детских жизней и здоровья. К участию мы пригласили самых уважаемых в республике спикеров. В первую очередь это религиозные деятели и люди, которые упорным трудом добились успеха и признания в разных сферах», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Первая лекция в рамках проекта прошла в 12-й средней общеобразовательной школе города Назрани. Занятие для учащихся 8-9 классов провели специалисты филиала «Ингушэнерго» — заместитель главного инженера Ислам Осканов, ведущий специалист по охране труда Аза Котиева, заместитель муфтия Ингушетии Алихан Нальгиев, имам мечети Юго-Западного района Назрани Магомед Омаров, дзюдоист, мастер спорта России международного класса Муса Могушков.

Энергетики подробно рассказали детям о том, что нельзя разжигать костры, запускать воздушных змеев и ловить рыбу вблизи линий электропередачи, тушить загоревшуюся проводку водой, заходить на территорию трансформаторных подстанций, пользоваться неисправными электроприборами, подходить к оборванному проводу ближе чем на 10 метров и о многих других смертельно опасных «нельзя».

Серьезный диалог со школьниками продолжили представители духовенства, напомнив, что религия предписывает беречь себя. Согласно Исламу, здоровье и жизнь — это дар Аллаха, которым человек должен распорядиться наилучшим образом.

Курс по основам электробезопасности поддержал и Муса Могушков, призвав детей ответственно отнестись к домашнему заданию — занять активную позицию в вопросах профилактики электротравматизма.

«Просто, интересно и эффективно о самом важном. Название проекта — «Братство светлых» — очень точно отражает его суть и наполнение. Совершенно разные люди объединились во имя благой цели — не только чтобы рассказать нашим детям об основах электробезопасности, но и объяснить им, как важно предостеречь от возможной опасности других. Получается, учат не только правилам обращения с ресурсом, но и добру, и сопереживанию», — отметила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Лейла Буражева.

В завершение занятия школьники получили канцелярские наборы: расписания уроков, тетради и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.