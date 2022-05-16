В Ингушетии стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс»

Чемпионатное движение «Абилимпикс» обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором движения в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

«Абилимпикс» — шанс выразить свой потенциал в специальных условиях, которые открывают перед человеком с ОВЗ больше возможностей. И упускать такой шанс нельзя«, — подчеркнула куратор регионального центра Зарема Лолохоева.

По её словам, в рамках соревновательной программы участники продемонстрируют экспертам свое профессиональное мастерство и навыки. В этом году в список компетенций включены новые направления: мастер ОЦИ и психология. В общей сложности соревнования пройдут по 16 компетенциям (вязание крючком и спицами, бисероплетение, карвинг, медицинский и социальный уход, учитель начальных классов, информационная безопасность, швея, массажист, портной, дошкольное воспитание и др.).

В чемпионате примут участие люди с инвалидностью, в том числе 15 школьников от 14 лет, 80 студентов и 15 специалистов. В числе участников-специалистов — сотрудники из 16 компаний и предприятий. Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство образования и науки Ингушетии и региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей».

Отмечается, что победители регионального чемпионата примут активное участие в ежегодном национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно примет Москва.

«Число участников чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» ежегодно растет, в соревнованиях появляются новые компетенции. В этом году одними из самых популярных направлений среди участников чемпионата в Ингушетии стали «Туризм» и «Карвинг». Мы видим множество примеров, когда любой человек, вне зависимости от своих физических возможностей, может найти и реализовать себя в самых разных сферах деятельности, в большом количестве профессий. Ежегодно растет внимание к теме трудоустройства людей с инвалидностью, их профессиональному развитию. Мы очень рады, что наш конкурс им в этом помогает», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Как отметил руководитель национального центра «Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь Грибанов, увеличивается количество трудоустроенных среди конкурсантов и победителей соревнований. По его словам, движение «Абилимпикс» растет, развивается и вышло за пределы соревновательной составляющей, став системой успешной профессиональной ориентации, инструментом мотивации к получению новых компетенций, площадкой для будущего успешного трудоустройства и закрепления на рабочем месте людей с инвалидностью.

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина.