Память

В Ингушетии стартовал второй этап полевой экспедиции Вахты памяти «Терский рубеж»

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В городе воинской славы Малгобеке стартовал второй этап полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт» межрегиональной Вахты памяти «Терский рубеж», рассказал газете «Ингушетия» руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Беслан Дзейтов.

В течение десяти дней более шестидесяти поисковиков и волонтеров из Ставропольского края, Чеченской Республики, Ингушетии и Северной Осетии примут участие в данной экспедиции.

Следует отметить, что данное мероприятие проводится в соответствии согласованного с Министерством обороны РФ плана проведения полевых экспедиций на 2022 года, в рамках реализации поддержанного Фондом президентских грантов проекта «Вахта памяти «Терский рубеж».

Партнерами проекта являются Общественная палата Чеченской Республики, городская администрация Малгобека, ЦВППМВС «Молодой патриот», ПО «Патриот» РИ, «Юнармия» РИ, ЧГУ имени А-Х. Кадырова, ГГНТУ, ЧГПУ.

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