В Ингушетии установлены границы зон затоплений и подтоплений на шести реках

Как сообщает пресс-служба ведомства, это необходимо для того, чтобы на данных территориях соблюдался определенный режим в целях предотвращения негативного воздействия на них, поскольку затопление может привести не только к большим имущественным потерям, но и человеческим жертвам.

Отмечается, что работы проведены в соответствии с утвержденным Западно-Каспийским бассейновым водным управлением планом-графиком установления границ зон затоплений и подтоплений по региону в первом квартале 2022 года.

Материалы по данному мероприятию готовятся к направлению на согласование с соответствующими ведомствами. После прохождения всех необходимых согласований и утверждения границ ЗЗП информация о них будет внесена в ГВР и ЕГРН.