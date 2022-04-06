Актуально

В Ингушетии установлены границы зон затоплений и подтоплений на шести реках

0

Минприроды Ингушетии завершило работы по установлению границ зон затоплений и подтоплений на реках Армхи, Назранка, Кенч, Яндырка, Алиюртовка, Эни в пределах восьми населенных пунктов республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это необходимо для того, чтобы на данных территориях соблюдался определенный режим в целях предотвращения негативного воздействия на них, поскольку затопление может привести не только к большим имущественным потерям, но и человеческим жертвам.

Отмечается, что работы проведены в соответствии с утвержденным Западно-Каспийским бассейновым водным управлением планом-графиком установления границ зон затоплений и подтоплений по региону в первом квартале 2022 года.

Материалы по данному мероприятию готовятся к направлению на согласование с соответствующими ведомствами. После прохождения всех необходимых согласований и утверждения границ ЗЗП информация о них будет внесена в ГВР и ЕГРН.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В МЧС по Ингушетии подвели итоги регионального этапа фестиваля «Звезда спасения»
Двое жителей Ингушетии ответят в суде за кражу алюминиевых профилей из агрокомбината
Растянувшееся на несколько лет строительство детсада завершено в Малгобекском районе Ингушетии
В Пятигорске вручили награды росгвардейцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине
В Центре культурного развития Магаса в рамках Недели детской книги прошла познавательная беседа со школьниками
Житель Ингушетии ответит в суде за кражу канализационных люков
Жители Ингушетии смогут предложить свою идею по развитию страны в рамках форума
20 тонн продуктов доставят из Ингушетии военнослужащим, участвующим в спецоперации
В Ингушетии пройдет акция-конкурс по сбору макулатуры «Спаси Грута»
Семья из Брянской области два года незаконно получала в Ингушетии выплаты по инвалидности
В сельском поселении Плиево провели конкурс на лучший рисунок «Моя Ингушетия»

Главное

Яндекс.Метрика

 