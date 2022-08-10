В Ингушетии увековечили память росгвардейцев, погибших при исполнении служебных обязанностей

Увековечить память боевых товарищей собрались военнослужащие и сотрудники всех подразделений территориального управления Росгвардии. Место у главного входа в территориальный орган было выбрано неслучайно: к высаженным деревьям есть доступ у всех посетителей назрановского полка ведомства и управления. Рядом с каждым деревом установлена табличка с именем сотрудника, в память о котором оно высажено.

«Молодые саженцы, символизирующие мужество и самоотверженность наших товарищей, будут расти в течение многих лет и напоминать молодому поколению о тех, кто отдал свою жизнь за Родину», — подчеркнул в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» врио начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Александр Нечипуренко.