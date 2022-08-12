Криминал

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту сокрытия организацией 87 млн рублей от ФНС

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту сокрытия 87 млн рублей от ФНС местной организацией, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В ходе предварительного следствия неустановленное лицо ООО в период с 2018 по 2021 год, имея задолженность по налогам и сборам в сумме более 87 млн рублей, сокрыло имущество в особо крупном размере, принадлежащее указанной организации, путём не отражения данного оборудования в составе основных средств по бухгалтерским и налоговым учетам», — говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на возмещение имущественного вреда бюджетной системе России.

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