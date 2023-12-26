В Ингушетии вручили медали лучшим юнармейцам

«Это знаковое мероприятие собрало воедино молодых людей, отличившихся своей преданностью Отечеству и активным участием в деятельности «Юнармии», — сообщили газете «Ингушетия» в комитете по делам молодежи республики.

Отмечается, что церемония награждения, проводимая под эгидой общенационального движения «Юнармия», состояла из нескольких частей. Вначале были оглашены итоги проведенных за год конкурсов, соревнований и проектов, в которых принимали участие юнармейцы. Затем директора школ и руководители детских общественных объединений поблагодарили участников за их самоотверженность.

Отмечая достижения юнармейцев, председатель КДМ Ингушетии Адам Мальсагов выразил признательность им за их активное участие во всех общественных и благотворительных мероприятиях, определенных областными и федеральными программами.