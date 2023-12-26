Награждение

В Ингушетии вручили медали лучшим юнармейцам

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В Ингушетии в торжественной обстановке вручили медали лучшим юнармейцам, а также подвели итоги годовой патриотической работы.

«Это знаковое мероприятие собрало воедино молодых людей, отличившихся своей преданностью Отечеству и активным участием в деятельности «Юнармии», — сообщили газете «Ингушетия» в комитете по делам молодежи республики.

Отмечается, что церемония награждения, проводимая под эгидой общенационального движения «Юнармия», состояла из нескольких частей. Вначале были оглашены итоги проведенных за год конкурсов, соревнований и проектов, в которых принимали участие юнармейцы. Затем директора школ и руководители детских общественных объединений поблагодарили участников за их самоотверженность.

Отмечая достижения юнармейцев, председатель КДМ Ингушетии Адам Мальсагов выразил признательность им за их активное участие во всех общественных и благотворительных мероприятиях, определенных областными и федеральными программами.

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