В Ингушетии яровыми культурами засеяли 66 тыс. га

Как сообщает Северо-Кавказстат, площадь посева картофеля увеличилась на 13,9%в по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 4,2 тыс. га, а площадь посева овощей открытого грунта увеличилась — на 76,7% (1 тыс. га).

Наибольшая часть посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур сосредоточена в сельскохозяйственных организациях — 48,4% от общей площади, картофеля и овощей открытого грунта — в хозяйствах населения — 50% картофеля и 46,2% овощей.

По состоянию на 1 июля 2022 года доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в структуре общей посевной площади по зерновым и зернобобовым культурам, включая кукурузу, составила 41,8%, картофелю — 42,6%, овощам открытого грунта — 21,8%.