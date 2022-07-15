АПК

В Ингушетии яровыми культурами засеяли 66 тыс. га

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По состоянию на 1 июля текущего года яровые зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу, в хозяйствах всех категорий Ингушетии посеяны на площади 66 тыс. га — на 1,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Как сообщает Северо-Кавказстат, площадь посева картофеля увеличилась на 13,9%в по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 4,2 тыс. га, а площадь посева овощей открытого грунта увеличилась — на 76,7% (1 тыс. га).

Наибольшая часть посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур сосредоточена в сельскохозяйственных организациях — 48,4% от общей площади, картофеля и овощей открытого грунта — в хозяйствах населения — 50% картофеля и 46,2% овощей.

По состоянию на 1 июля 2022 года доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в структуре общей посевной площади по зерновым и зернобобовым культурам, включая кукурузу, составила 41,8%, картофелю — 42,6%, овощам открытого грунта — 21,8%.

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