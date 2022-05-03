В Ингушетии завод «Неон» после реконструкции начнет выпуск облегченного кирпича

«Реализация инвестиционного проекта предполагает реконструкцию и введение в эксплуатацию новых производственных мощностей комбината строительных материалов «Неон», улучшение качества и увеличение количества продукции, это бытовой, облегченный и облицовочный кирпич. Всего же в год планируется выпускать до 40 млн единиц продукции. В течение трех лет на предприятии планируется создать 204 рабочих места», — сказал в интервью ТАСС Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, техническая готовность проекта составляет 81%, на предприятии осталось завершить монтаж оборудования, благоустройство территории и пусконаладочные работы.

«Стоимость проекта составляет более 800 млн рублей, при этом необходимо отметить, что данный проект является одним из немногих, реализующихся в рамках госпрограммы СКФО без привлечения заемных банковских средств. Введение в эксплуатацию проекта будет способствовать развитию промышленного комплекса республики, покрытию растущих потребностей в облицовочном кирпиче и сокращению его дефицита, расширению его ассортимента и оснащению современным технологичным оборудованием», — добавил Глава региона.