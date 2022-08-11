В Карабулаке Ингушетии выбрали место для главных торжеств ко Дню города

«К знаменательной дате планируется проведение различных конкурсов и выставок, квест-игр и викторин на знание города, спортивных состязаний», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии.

По словам собеседника издания, кульминацией основных торжеств традиционно станет концерт артистов местной эстрады 30 августа в парке Славы.

Карабулак — третье по численности населения муниципальное образование в регионе после Назрани и самого молодого города Сунжи. В городе активно развиваются сферы здравоохранения и образования, строятся новые школы, детсады, многоквартирные дома, расширяется промышленная зона, реконструируются парки, дворовые территории, активно развивается малый и средний бизнес. В Карабулаке проживает более 40 тыс. человек.