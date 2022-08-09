Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка этнографа Султана Мерешкова «Ингушские игры»

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка «Ингушские игры» известного этнографа Султана Мерешкова, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Выставка проходит в рамках объявленного в России Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

Султан Алаудинович Мерешков — поэт, публицист, член Союза журналистов России, заслуженный учитель Ингушетии, заведующий сектором нематериального культурного наследия Республиканского дома народного творчества имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой. Является автором нескольких книг и соавтором ряда научных статей и монографий, научных публикаций по этнографии и языку, в том числе академического труда «Ингуши».

На выставке в краеведческом музее представлены авторские работы Мерешкова. В ходе открытия выставки Султан Алаудинович рассказал о традиционных видах игрового досуга, который был принят у предков ингушей. Отдельной темой экспозиции стал игровой инвентарь, который использовали в прошлом.

«В данной коллекции и изданной им книге «ГIалгIай ловзараши ловзар акуцаши» («Ингушские игры») собраны все известные с незапамятных времен ингушские народные игры, и труд этот имеет огромную значимость в деле сохранения культурного наследия нашего народа», — отметил собеседник.

По его словам, цель данного мероприятия — показать и рассказать подрастающему поколению культуру и самобытность своего края, познакомить с историческим наследием ингушского народа.

Продлится экспозиция до 13 августа текущего года. Выставка доступна в рамках программы «Пушкинская карта».

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