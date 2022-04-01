Выставка

В краеведческом музее Ингушетии состоится открытие выставки «Узоры и ритмы Кавказа»

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова 8 апреля состоится открытие выставки «Узоры и ритмы Кавказа» Музея-заповедника этнографического комплекса «Дагестанский аул».

На выставке будут представлены произведения живописи и графики ведущих художников Дагестана: графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия и традиционные женские костюмы народов Дагестана.

«Для многих зрителей эта выставка станет открытием. Каждый из художников имеет свой стиль и авторский почерк, стремится донести красоту родных мест. Пейзажи, натюрморты, бытовые сцены, вобравшие в себя уклад жизни людей, который не менялся веками. Кроме того, также будут представлены портреты горцев и горянок в национальных одеждах», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе краеведческого музея.

Выставка продлится до конца апреля.

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