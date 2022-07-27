В крупнейшем городе Ингушетии значительно улучшилась ситуация с водоснабжением

В повестке дня встречи, в основном, значились вопросы, касающиеся развития городской среды и инфраструктуры: это оформление земельных участков и домовладений, работа по созданию новых площадок для твердых бытовых отходов, водоснабжение и т. д. В ходе прений ответственные за данные участки лица отчитались о промежуточных результатах проделанной работы.

Было отмечено, что ситуация с водоснабжением некоторых улиц города значительно улучшилась. К примеру, в районе новостроек практически на все улицы подана вода, увеличен ее напор в центральной части города, а текущий ремонт водопроводов проводится без отключения водоснабжения благодаря установленным задвижкам на территориях всех округов.