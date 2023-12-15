МЧС

В МЧС по Ингушетии подвели итоги года

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Органы управления РСЧС республики в уходящем году реагировали на 6 социально значимых происшествий, на территории субъекта произошло 5 чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Об этом было сообщено при подведении итогов года на заседании под руководством начальника главного управления МЧС по региону Вячеслава Борисова, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Отмечалось, что с начала года проведено 1347 профилактических мероприятий с общим охватом более 18 тыс. человек.

Профилактика пожаров является актуальной задачей. Вячеслав Борисов подчеркнул, что в населенных пунктах на регулярной основе должны проводиться мероприятия предупредительного характера.

Также в 2023 году в МЧС продолжили плановую работу по оснащению современной пожарной, спасательной и другой техникой. Поставлено 12 единиц пожарной и легковой спецтехники. В 6 пожарно-спасательных частях проведен капремонт котельных, продолжается совершенствование системы гражданской обороны.

На мероприятии были вручены ведомственные награды отличившимся сотрудникам и медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела».

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