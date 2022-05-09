Память

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Я помню, я горжусь...»

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В выставочном зале Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная видеовыставка «Я помню, я горжусь...», приуроченная к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены документы, а также фотографии наших земляков, отдавших жизни за победу над фашизмом.

«Проведение выставки, приуроченной к этой великой дате, является данью глубокого уважения и благодарности участникам войны, которые ценой собственной жизни защищали страну и вместе со всем народом одержали Победу», — отметил представитель музея.

Выставка продлится до 21 мая.

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