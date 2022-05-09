В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Я помню, я горжусь...»

На выставке представлены документы, а также фотографии наших земляков, отдавших жизни за победу над фашизмом.

«Проведение выставки, приуроченной к этой великой дате, является данью глубокого уважения и благодарности участникам войны, которые ценой собственной жизни защищали страну и вместе со всем народом одержали Победу», — отметил представитель музея.

Выставка продлится до 21 мая.