В мэрии города Сунжа Ингушетии обсудили подготовку к празднованию 30-летия образования республики

Глава муниципального образования Аслан Умаров провёл по этому вопросу рабочее совещание с участием председателя городского совета депутатов Ингисхана Оздоева, сотрудниками администрации и руководителями подведомственных организаций.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, участники совещания обсудили ход благоустройства и уборку общественных территорий, реконструкцию центрального парка города, безопасность в день проведения главных мероприятий и другие актуальные вопросы. По итогам совещания Аслан Умаров поручил каждому ответственному подразделению держать все вопросы на контроле и усилить проводимую работу по всем направлениям.

Напомним, главное мероприятие празднования Дня республики пройдёт на стадионе имени Дьякова в Сунже.