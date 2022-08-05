Выставка

В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Магомеду Боголову

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка, посвященная юнкеру Российской императорской армии, полному георгиевскому кавалеру Боголову Магомеду Гайсултан-Хаджиевичу, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Боголов Магомед Гайсултан-Хаджиевич родился в 1892 году в с. Гамурзиево Назрановского округа Терской области. На военной службе с 1912 года — всадник Терской постоянной милиции. В марте 1915 года вступил всадником в Ингушский конный полк Кавказской Туземной дивизии, вместе с которым прошёл всю Первую мировую войну. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем, награждён четырьмя степенями Георгиевского креста.

В октябре 1917 года вместе с полком возвратился на Северный Кавказ, в родную Ингушетию. После окончания Гражданской войны и установления советской власти на Северном Кавказе работал в сфере сельского хозяйства Горской республики и Ингушского автономного округа. В 1944 году был депортирован в Северный Казахстан, где в 1948 году скончался.

Вниманию посетителей представлены материалы, повествующие о жизненном и боевом пути Магомеда Боголова.

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