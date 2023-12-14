В музее ИЗО Ингушетии представили костюм средневекового ингушского воина

Как рассказал собеседник, реализовал новый музейный проект мастер по художественной обработке металла, художник-ювелир Бекхан Дахкильгов, который по предложению директора культурного учреждения Любови Тумгоевой в течение трех лет воссоздал доспехи средневекового воина-ингуша.

Свою работу Бекхан Дахкильгов построил на тщательном изучении кольчуги легендарного воина Хучбара Евлоева, хранящейся в краеведческом музее республики, а также других элементов доспехов и оружия воинского облачения.

Созданные мастером эскизы были утверждены, и в 2021 году началась кропотливая работа по воссозданию кольчуги, состоящей более чем из 35,5 тысяч кольчужных колец, шлема, щита, меча и других элементов.

Внутреннюю одежду воина по эскизам Бекхана Дахкильгова изготовила модельер Айшат Дарсигова, а кожаную обувь — Багаудин Измайлов. В дальнейшем комплект еще дополнится налокотниками, над созданием которых Бекхан Алаудинович уже работает.

Как отметила Любовь Тумгоева, проект способствует сохранению истории ингушского народа, и работа в этом направлении будет продолжена.