Презентация

В музее ИЗО Ингушетии представили костюм средневекового ингушского воина

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошла презентация выставки одного экспоната «Костюм средневекового ингушского воина», сообщил нашему изданию представитель учреждения.

Как рассказал собеседник, реализовал новый музейный проект мастер по художественной обработке металла, художник-ювелир Бекхан Дахкильгов, который по предложению директора культурного учреждения Любови Тумгоевой в течение трех лет воссоздал доспехи средневекового воина-ингуша.

Свою работу Бекхан Дахкильгов построил на тщательном изучении кольчуги легендарного воина Хучбара Евлоева, хранящейся в краеведческом музее республики, а также других элементов доспехов и оружия воинского облачения.

Созданные мастером эскизы были утверждены, и в 2021 году началась кропотливая работа по воссозданию кольчуги, состоящей более чем из 35,5 тысяч кольчужных колец, шлема, щита, меча и других элементов.

Внутреннюю одежду воина по эскизам Бекхана Дахкильгова изготовила модельер Айшат Дарсигова, а кожаную обувь — Багаудин Измайлов. В дальнейшем комплект еще дополнится налокотниками, над созданием которых Бекхан Алаудинович уже работает.

Как отметила Любовь Тумгоева, проект способствует сохранению истории ингушского народа, и работа в этом направлении будет продолжена.

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