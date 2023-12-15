В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс «Ингушская башня»
В Государственном музее изобразительных искусств республики прошел мастер-класс «Ингушская башня», который провела мастер декоративно-прикладного искусства Лидия Баркинхоева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.
Участники мероприятия под руководством мастера учились создавать статуэтки в виде ингушской боевой башни.
«Лидия Баркинхоева с легкостью передавала свои знания и навыки детям, одновременно погружая их в эпоху строительства башенных поселений Ингушетии. В результате все ребята отлично справились со сложным заданием и получили в подарок прекрасные изделия, выполненные своими руками», — отметил собеседник издания.
По его словам, прошедший в рамках программы «Пушкинская карта» мастер-класс не только помог школьникам познакомиться с культурным наследием своего народа, но и способствовал развитию их творческого потенциала.