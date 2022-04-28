В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная Дню весны и труда

На выставке представлены материалы о людях труда, внёсших большой вклад в развитие и процветание России, об истории праздника, а также поэтические сборники о весне, несущие в себе большой эмоциональный заряд праздничного весеннего настроения.

История праздника уходит корнями в 1886 год, когда 1 мая чикагская городская полиция подавила восстание местных рабочих. В этот день рабочие из Чикаго вышли на улицу с требованием сократить рабочий день до 8 часов. Однако стычка с полицией закончилась кровопролитием.

Через три года Парижский конгресс II Интернационала постановил считать 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями. В 1997 году этот праздник стал именоваться Днем весны и труда.