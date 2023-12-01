В Назрани Ингушетии благоустроили три сквера

«За текущий год в городе реконструировали всего четыре территории общественного назначения: в Центральном округе на улице Аушева, в Насыр-Кортском округе на улице Эсмурзиева и на улице Весенняя, которая расположена вдоль реки Назранка, а также в Альтиевском округе на улице Арчакова», — рассказа наш собеседник.

По его словам, на данных участках проложили пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, высадили деревья, модернизировали осветительную систему и многое другое.

Отмечается, что подрядчиком выступила компания ООО «Техстрой». На проведение вышеперечисленных работ было выделено более 35 млн рублей.