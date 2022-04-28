В память о погибших в ВОВ учащиеся школ Ингушетии высадили более 700 саженцев деревьев

Экологическим ведомством были выбраны для посадки такие породы деревьев, как ясень, карликовая яблоня, карликовый персик, груша, вишня, шпанка и липа. Выбор данных пород обусловлен тем, что это не самые прихотливые плодовые и медоносные деревья, не требующие какого-то специального ухода. Уже через несколько лет на их ветвях будут вызревать плоды и радовать учащихся образовательных учреждений.

Дети с энтузиазмом восприняли возможность поучаствовать в акции, как школьники, так и воспитанники детского сада очень ответственно подошли к процессу и обещали заботиться о деревьях. Общая площадь посадки составила 1 гектар.

Отмечается, что в 2022 году на территории Ингушетии будет посажено более 55 тысяч деревьев различных медоносных и плодовых пород.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Генеральный партнер акции — «Русская медная компания».