В парламент Ингушетии поступил законопроект о поправках к Конституции республики

«Председатель комитета по государственному строительству и законодательству проинформировал о том, что в Народное собрание поступил законопроект от Главы Республики Ингушетия «О поправках к Конституции Республики Ингушетия». Данный проект закона разработан в целях приведения отдельных положений Конституции РИ в соответствие с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», которым в Конституцию РФ внесены изменения, одобренные в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Поправки касаются дополнения статьи 66 нормой, согласно которой Глава региона в порядке, установленном федеральным законом, не может открывать и иметь счета, хранить наличные средства и ценности в иностранных банках; замены слов «член Совета Федерации Федерального Собрания» словами «сенатор Российской Федерации»; исключения Конституционного суда Ингушетии из системы органов государственной власти республики, в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы». В этой связи законопроектом вносятся изменения в статьи 64, 76, 81, 91 и 96 Конституции Ингушетии.

Также в связи с изменениями, внесенными в статьи 131-133 Конституции России, касающимися вопросов организации местного самоуправления, необходимо внести изменения в статьи 103 и 104 Основного закона республики, в частности, закрепить положения о том, что органы местного

самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

Основным докладчиком по данному законопроекту выступит руководитель администрации Главы и правительства республики Джамбулат Оздоев.

Также на заседании важный акцент был сделан на проекте закона «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Согласно регламенту Народного собрания законопроект представил председатель комитета по бюджету и налогам Магомед-Сали Добриев.

Он сообщил, что в комитетах активно ведется работа по рассмотрению проекта закона о республиканском бюджете. Тумгоев обратил внимание на необходимость скрупулезного изучения основных параметров главного финансового документа региона.

«Прошу очень серьезно отнестись к работе над важнейшим для республики законопроектом. Комитетам следует сосредоточиться на анализе бюджетных проектировок по основным направлениям. Учитывая текущую экономическую ситуацию, сложившуюся на федеральном и региональном уровне, в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, приоритетом является обеспечение всех существующих в регионе социальных обязательств», — отметил спикер НС.