В ряде населенных пунктов Ингушетии 27 апреля отключат свет
В ряде населенных пунктов Ингушетии в среду, 27 апреля, отключат свет на три и пять часов, сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой «Россети Северный Кавказ».
Из-за внеплановых ремонтных работ на ВЛ 110 кВ «Ищерская-Плиево» с отпайками для замены поврежденного изолятора на опоре с 13 до 18 часов будет прекращена подача электроснабжения в сельские поселения Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровкое и Чемульга Сунженского района.
Также в связи с плановыми ремонтными работами с 13 до 16 часов частично отключат свет в городе Карабулаке.
Чрезвычайное ведомство призывает жителей быть осторожными и следить за электрическими приборами.
Единая дежурная диспетчерская служба Сунженского района 8 (8732) 72-21-67.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.