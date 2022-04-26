В ряде населенных пунктов Ингушетии 27 апреля отключат свет

Из-за внеплановых ремонтных работ на ВЛ 110 кВ «Ищерская-Плиево» с отпайками для замены поврежденного изолятора на опоре с 13 до 18 часов будет прекращена подача электроснабжения в сельские поселения Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровкое и Чемульга Сунженского района.

Также в связи с плановыми ремонтными работами с 13 до 16 часов частично отключат свет в городе Карабулаке.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей быть осторожными и следить за электрическими приборами.

Единая дежурная диспетчерская служба Сунженского района 8 (8732) 72-21-67.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.