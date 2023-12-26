В ряде населенных пунктов Ингушетии отключат газ

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по республике, также с 10 до 15 часов в среду в административном округе Насыр-Кортский Назрани по улице Тутаева будет прекращена подача газа.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть осторожными, следить за газовым оборудованием.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района: 8 (8734) 62-41-81.

ЕДДС Назрани — 8 (8732) 22-11-09.