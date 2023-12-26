Газоснабжение

В ряде населенных пунктов Ингушетии отключат газ

0

В сельских поселениях Нижние Ачалуки, Южное, Зязиков-Юрт, Новый-Редант и частично в населенном пункте Средние Ачалуки Малгобекского района с 10 до 13 часов 27 декабря отключат газ из-за ремонтных работ на сетях.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по республике, также с 10 до 15 часов в среду в административном округе Насыр-Кортский Назрани по улице Тутаева будет прекращена подача газа.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть осторожными, следить за газовым оборудованием.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района: 8 (8734) 62-41-81.

ЕДДС Назрани — 8 (8732) 22-11-09.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 75 семей участников СВО в Ингушетии заключили социальные контракты
Глава Ингушетии поддержал предложение Президента России о возрождении института наставничества
Почти 40 человек с ОВЗ трудоустроили в Ингушетии в этом году
К 10,5 годам тюрьмы приговорен житель Татарстана в Ингушетии за попытку сбыть наркотики
В Ингушетии состоялся фестиваль исполнителей на национальных музыкальных инструментах
В Ингушетии вручили медали лучшим юнармейцам
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Асет Албаковой
В Госавтодорнадзоре по Ингушетии подвели итоги работы за 2023 год
Глава Минсельхоза Ингушетии исполнил мечту мальчика в рамках акции «Елка желаний»
В Ингушском госуниверситете прошла олимпиада по анатомии человека
Ингушские юнармейцы приняли участие в квесте «Реальные пожарные. Испытание стихией»

Главное

Яндекс.Метрика

 