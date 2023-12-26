В ряде населенных пунктов Ингушетии отключат газ
В сельских поселениях Нижние Ачалуки, Южное, Зязиков-Юрт, Новый-Редант и частично в населенном пункте Средние Ачалуки Малгобекского района с 10 до 13 часов 27 декабря отключат газ из-за ремонтных работ на сетях.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по республике, также с 10 до 15 часов в среду в административном округе Насыр-Кортский Назрани по улице Тутаева будет прекращена подача газа.
В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть осторожными, следить за газовым оборудованием.
Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района: 8 (8734) 62-41-81.
ЕДДС Назрани — 8 (8732) 22-11-09.