В селе Новый Редант Ингушетии прошел час истории к 350-летию Петра Первого

Ребята узнали, что многое в нашей жизни связано с именем Петра Великого: алфавит, русский язык, газеты, дороги, одежда, еда, армия, флот и многое другое.

«Он до самого основания изменил жизнь России», — сказала, открывая мероприятие, художественный руководитель ДК Марета Ханиева.

Заведующая библиотекой-филиалом № 2 Марем Коригова представила участникам мероприятия книги о великом русском царе, который сам жил во благо своей страны и других наставлял: «Делайте добро Отечеству, служите верой и правдой».