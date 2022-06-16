В селе Новый Редант Ингушетии прошел час истории к 350-летию Петра Первого

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В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района прошел час истории для школьников «Пётр Первый и его время», приуроченный к 350-летию царя-реформатора, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ребята узнали, что многое в нашей жизни связано с именем Петра Великого: алфавит, русский язык, газеты, дороги, одежда, еда, армия, флот и многое другое.

«Он до самого основания изменил жизнь России», — сказала, открывая мероприятие, художественный руководитель ДК Марета Ханиева.

Заведующая библиотекой-филиалом № 2 Марем Коригова представила участникам мероприятия книги о великом русском царе, который сам жил во благо своей страны и других наставлял: «Делайте добро Отечеству, служите верой и правдой».

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