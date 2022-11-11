Мероприятие

В селе Новый Редант Ингушетии прошло мероприятие ко Дню борьбы против фашизма

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В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района прошла беседа со школьниками, посвященная Дню борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ребятам рассказали о страшных событиях истории человечества, оставивших след в памяти миллионов людей. Они узнали, что в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацисты устроили в Германии масштабные погромы еврейского населения. Нападению подверглись десятки синагог, кафе и других публичных мест. Нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря.

«В 1945 году, с Победой советского народа над фашизмом, людям казалось, что все самое страшное навсегда осталось в прошлом. Но мы и сегодня являемся свидетелями бесчеловечных проявлений нацизма, с которыми борется наша страна», — отметила культорганизатор ДК Ашат Хамхоева.

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