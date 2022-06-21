Энергоснабжение

В селе Сагопши Ингушетии на 8 часов отключат свет

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В сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии сегодня, 21 июня, с 10 до 18 часов из-за внеплановых ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на «Россети Северный Кавказ».

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей населенного пункта следить за электрическими приборами и оборудованием, довести информацию до знакомых и соседей.

Единая дежурная диспетчерская служба Малгобекского района 8 (8734) 62-41-81.

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