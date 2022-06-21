В селе Сагопши Ингушетии на 8 часов отключат свет

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на «Россети Северный Кавказ».

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей населенного пункта следить за электрическими приборами и оборудованием, довести информацию до знакомых и соседей.

Единая дежурная диспетчерская служба Малгобекского района 8 (8734) 62-41-81.