В СК Ингушетии подвели итоги работы за 9 месяцев 2022 года

«За 9 месяцев основное количество зарегистрированных преступлений о преступлениях коррупционной направленности связано с фактами мошенничества, которые совершались с использованием служебного положения, а также с фактами взяточничества. В частности, в указанный период поступило 45 сообщений о совершении преступлений коррупционной направленности. Направлено в суд для рассмотрения по существу — 7 уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений коррупционной направленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также поступило 5 сообщений о совершении преступлений в сфере налогообложения, по результатам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных дела.

В дальнейшем следственное управление намерено продолжить работу по повышению качества следствия и процессуального контроля, взаимодействию с правоохранительными и налоговыми органами.