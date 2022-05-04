В СКФО ожидаются ливни и похолодание

По данным ведомства, в Ингушетии местами ожидается кратковременный дождь, гроза, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах сильные дожди.

Отмечается, что причиной очередного похолодания станет усиление контраста между теплой воздушной массой, которая сконцентрировалась над Закавказьем, и поступающими в макрорегион прохладными воздушными массами.