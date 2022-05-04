Прогноз

В СКФО ожидаются ливни и похолодание

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В регионах СКФО в ближайшие дни вновь ожидаются ливни и снижение температуры воздуха, а также повышение уровня воды в горных реках, следует из данных Северо-кавказского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, в Ингушетии местами ожидается кратковременный дождь, гроза, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах сильные дожди.

Отмечается, что причиной очередного похолодания станет усиление контраста между теплой воздушной массой, которая сконцентрировалась над Закавказьем, и поступающими в макрорегион прохладными воздушными массами.

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