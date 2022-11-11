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В столице Ингушетии созданы социальные паспорта семей мобилизованных

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В столице Ингушетии созданы социальные паспорта семей мобилизованных для адресной поддержки. Об этом было сообщено на встрече мэра Магаса Усмана Аушева с представителями военного комиссариата города Назрани и Назрановского района.

«Со стороны администрации будет оказана необходимая социальная поддержка и помощь семьям мобилизованных, согласно указа Главы Республики Ингушетия», -отметил Аушев.

Ранее руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации»

На встрече также было отмечено, что сотрудники администрации Магаса вместе с участковым уполномоченным ОМВД вручили повестки всем, кто подлежит призыву, соответствующие акты и протокола переданы в военкомат. Создана общая мобилизационная база граждан, пребывающих в запасе.

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