В Сунже Ингушетии газифицированы школа и детский сад

Школа площадью 13 тыс. кв. м. построена в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и рассчитана на обучение 720 учеников. Детский сад построен по государственной программе «Развитие образования» национального проекта «Демография». В нем смогут обучаться 120 детей.

«В нашем регионе активно строятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы. Газификация таких социально значимых объектов для нас является одной из приоритетных задач», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов.