Газоснабжение

В Сунже Ингушетии газифицированы школа и детский сад

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Специалисты «Газпром газораспределение Назрань» подключили к сетям газораспределения котельные школы и яслей-сада в городе Сунжа. Для газификации объектов построены газопроводы общей протяженностью 350 метров, выполнены пуско-наладочные работы.

Школа площадью 13 тыс. кв. м. построена в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и рассчитана на обучение 720 учеников. Детский сад построен по государственной программе «Развитие образования» национального проекта «Демография». В нем смогут обучаться 120 детей.

«В нашем регионе активно строятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы. Газификация таких социально значимых объектов для нас является одной из приоритетных задач», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов.

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