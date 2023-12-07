В Сунженском районе Ингушетии завершается ремонт здания администрации села Алкун
В сельском поселении Алкун подходит к концу ремонт административного здания, которое пришло в негодность и требовало срочной реконструкции.
«Все этапы процесса были тщательно проработаны и выполнялись с использованием современных технологий и материалов», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.
Ремонтные работы включали в себя восстановление фундамента, замену старых коммуникаций, улучшение энергоэффективности здания и многие другие аспекты.
Отмечается, что в результате качественного ремонта здание администрации сельского поселения Алкун приобрело новую жизнь.