Ремонт

В Сунженском районе Ингушетии завершается ремонт здания администрации села Алкун

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В сельском поселении Алкун подходит к концу ремонт административного здания, которое пришло в негодность и требовало срочной реконструкции.

«Все этапы процесса были тщательно проработаны и выполнялись с использованием современных технологий и материалов», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.

Ремонтные работы включали в себя восстановление фундамента, замену старых коммуникаций, улучшение энергоэффективности здания и многие другие аспекты.

Отмечается, что в результате качественного ремонта здание администрации сельского поселения Алкун приобрело новую жизнь.

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