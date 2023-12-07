В Сунженском районе Ингушетии завершается ремонт здания администрации села Алкун

«Все этапы процесса были тщательно проработаны и выполнялись с использованием современных технологий и материалов», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.

Ремонтные работы включали в себя восстановление фундамента, замену старых коммуникаций, улучшение энергоэффективности здания и многие другие аспекты.

Отмечается, что в результате качественного ремонта здание администрации сельского поселения Алкун приобрело новую жизнь.