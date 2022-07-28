Здравоохранение

В трех больницах Ингушетии установлены новые кислородные станции

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Власти Ингушетии приобрели три кислородные станции на 7 млн рублей, выделенные правительством России. С их учетом в республике функционируют 7 комплексов.

Новое оборудование поступило в три районные больницы — Назрановскую, Малгобекскую и Сунженскую. Автономные концентраторы кислорода производительностью 2,4 тонны в день уже введены в эксплуатацию и производят высококачественный кислород низкого давления, который можно закачивать в баллоны.

По поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова была проведена проверка готовности медучреждений к повторной вспышке Covid-19.

«Сейчас в республике, как и по всей стране наблюдается спад, но, когда речь идет о короновирусной инфекции, последствия которой мы еще долго будем ощущать на себе, на здоровье жителей, мы должны быть готовы к любому повороту событий. Ранее мы сталкивались с дефицитом медицинского кислорода, особенно на самом пике пандемии, приходилось завозить его из соседних регионов, на это уходило драгоценное для больных время. Сейчас же мы можем обеспечивать им наши больницы в необходимом количестве», — отметил Калиматов.

Медучреждения республики, которые будут заниматься ковидными больными, также обеспечены емкостями для приема жидкого кислорода и газификаторами, преобразовывающими жидкий кислород в газообразное состояние.

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