Почти 2 млн рублей похитил предприниматель в Ингушетии при ремонте аппаратов ИВЛ

По словам собеседника издания, гендиректор ООО заключил с бюджетным учреждением государственный контракт по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования — 38 аппаратов ИВЛ. Общая стоимость договора составила свыше 3 млн рублей.

Отремонтировав только 16 аппаратов, подозреваемый отчитался о полном выполнении работ и получил оплату. Таким образом, он похитил около 1,9 млн рублей.

Следственным управлением министерства внутренних дел по Ингушетии в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.