В УПЧ Ингушетии запустили «горячую линию» по вопросам пенсионной реформы

«Состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека Ибрагима Цечоева и управляющего отделением социального фонда России по республике Зубейра Евлоева. В ходе встречи обсуждены вопросы приостановления и уменьшения размера трудовой пенсии жителям республики, в связи с чем поступает большое количество обращений граждан, не согласных с таким решением», — говорится в сообщении.

В целях защиты социальных прав данной категории граждан, для наиболее оперативного реагирования в регионе организована «горячая линия» по номеру: +7 963 172-42-70.

«Вы можете обратиться к уполномоченному по правам человека в республике любым удобным для Вас способом. Прием проводится по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11, по тел.8(8734) 55-11-75, 55-19-92», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в СФР по Ингушетии каждую среду с 9:00 до 18:00 мск по адресу: г. Магас, пр-т И. Зязикова, д.1, проводится прием граждан по вопросам пенсионной реформы.

Ранее власти Ингушетии заявили, что причиной задержки пенсии стали нарушения пенсионного законодательства.

Как отметили ПФР региона, проверка показала, что люди при обращении за назначением пенсии предоставляют недостоверные сведения о трудовой деятельности, искажают сведения о получении заработной платы по-прежнему месту работы.