Призыв

В военкомате города Малгобека Ингушетии состоялась встреча с призывниками

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В Малгобекском военкомате прошло заседание призывной комиссии в рамках осеннего призыва на военную службу, в котором принял участие мэр города Мусса Галаев.

Как сообщили в администрации Малгобека, на мероприятии решались вопросы о призыве граждан на срочную службу и предоставлении отсрочек в соответствии с законодательством России. Было отмечено, отсрочку от службы получат студенты дневных отделений и те, кто временно не годен по медицинским показаниям.

В беседе с призывниками градоначальник Мусса Галаев также подчеркнул, что признанные для прохождения срочной службы юноши не будут отправлены в зону СВО, а также в четыре региона, которые недавно вошли в состав России — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

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