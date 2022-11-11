В военкомате города Малгобека Ингушетии состоялась встреча с призывниками

Как сообщили в администрации Малгобека, на мероприятии решались вопросы о призыве граждан на срочную службу и предоставлении отсрочек в соответствии с законодательством России. Было отмечено, отсрочку от службы получат студенты дневных отделений и те, кто временно не годен по медицинским показаниям.

В беседе с призывниками градоначальник Мусса Галаев также подчеркнул, что признанные для прохождения срочной службы юноши не будут отправлены в зону СВО, а также в четыре региона, которые недавно вошли в состав России — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.