Налоги

Властями города Назрани Ингушетии ужесточается работа по легализации объектов налогообложения

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Властями города Назрани ужесточается работа по легализации объектов капитального строительства.

«Речь идет о привлечении к ответственности хозяев коммерческих объектов и частных домовладений, не имеющих регистрацию прав на недвижимое имущество, уклоняющихся от налогов и, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии.

Собеседник издания отметил, что эта острая тема была поднята на совещании в администрации города. Мэр Урусхан Евлоев поручил подчиненным провести масштабную ревизию состояния дел в этой сфере, которая, как известно, давно славится своими серыми схемами.

«В случае выявления нарушений действующего законодательства администрация города будет подавать исковые заявления в суд о сносе самовольных построек, не поставленных на учет» — подчеркнул градоначальник.

Было отмечено, что данная работа будет вестись под постоянным контролем заместителя главы администрации города Саварбека Куркиева.

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