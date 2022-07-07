Вопрос о строительстве новой мечети в городе Назрани Ингушетии урегулирован

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Накануне в администрации Назрани прошло важное мероприятие, которого ждали все жители города. Речь идет о подписании соглашения о завершении строительства новой мечети.

На встрече присутствовали представители благотворительного фонда «Рохма-Инг», ООО «Гранул» и градоначальник Урусхан Евлоев.

Подрядчик обязался выполнить все работы в полном объеме, в свою очередь глава Назрани выразил готовность оказать всяческое содействие в оформлении всех необходимых документов.

Евлоев отметил, что данный вопрос также был согласован с имамами и старейшинами города, так как мечеть в первую очередь является религиозным объектом, представляющим особую значимость для горожан.

Напомним, что в прошлом году строительство мечети было приостановлено по ряду обстоятельств. Однако, как было заявлено ранее, главной целью являлась необходимость урегулировать данный вопрос, в том числе и в правовом поле.

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