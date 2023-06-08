Выставочная галерея при ДК Сунжи станет одной из культурных достопримечательностей Ингушетии

Торжественная церемония открытия выставочной галереи, построенной при поддержке благотворительного фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева, состоялась 4 июня текущего года с участием руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова, напомнили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Возведение выставочного комплекса было начато в конце прошлого года и закончено весной текущего. Просторное современное двухэтажное здание возведено из кирпича с монолитными включениями в кладку стен. Один из этажей является подземным. Общая площадь галереи составляет более 2 тыс. квадратных метров. Помещения включают несколько современных просторных выставочных залов для размещения картин и экспозиций, а также необходимые административные помещения.

Поддержка Благотворительного фонда «Сафмар» позволила осуществить основные строительно-монтажные работы, включая формирование инженерной инфраструктуры здания и обустройство наружных сетей.

В выставочном центре планируется разместить первую в регионе художественную галерею. Открытие масштабного выставочного пространства с уникальными экспозициями станет настоящим подарком для ценителей изобразительного искусства, как для жителей Ингушетии, так и гостей региона.

В галерее будут представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, отражающие историю и культуру ингушского народа. Посетители смогут познакомиться с героическим прошлым республики, окунуться в мир ингушского фольклора и самобытного народного творчества.

Также выставочный комплекс откроет свои двери для талантливых художников и мастеров со всей России, которые смогут здесь представить свои работы на персональных и совместных выставках.

Поддержка культуры и искусства занимают ключевое место в благотворительной деятельности фонда «Сафмар» и его основателя, известного мецената и бизнесмена Микаила Гуцериева. Фонд реализует широкий спектр программ, направленных на защиту культурного наследия России, сохранение и приумножение духовного богатства ее народов.