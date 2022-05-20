Здравоохранение

Выявлены недочеты в ходе строительства инфекционного отделения детской больницы Ингушетии

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Заместитель председателя комитета Народного собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Бадрудин Олигов выявил некоторые недочеты, которые обозначил на месте, в ходе строительства инфекционного корпуса на базе Детской республиканской клинической больницы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в НС региона, парламентарий, замминистра здравоохранения республики Аминат Настаева, зампред ОПРИ Лейла Амерханова, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Хава Мейриева пообщались с руководством больницы, подрядчиком, ознакомились с объемом запланированных работ и ходом строительства.

По словам представителя подрядной организации, все работы проходят в плановом режиме, срыва сдачи объекта не будет.

Подводя итоги инспекционного выезда, Олигов отметил высокую значимость объекта для всей республики в силу высокого показателя инфекционных заболеваний детей.

Напомним, объект строится в рамках национальной программы «Модернизация здравоохранения Республики Ингушетия». Открытие корпуса запланировано на конец 2022 года.

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