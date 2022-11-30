Приговор

За хранение героина житель Ингушетии осужден на 2,5 года колонии

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З2-летний житель Ингушетии Магасским районным судом признан виновным в незаконном хранении наркотического средства без цели сбыта, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что мужчина в домовладении в городе Назрани незаконно хранил «героин» весом 6,25 грамма, до изъятия в июле этого года сотрудниками УНК МВД по региону.

Подсудимый в ходе судебного следствия свою вину признал в полном объеме, активно способствовал раскрытию преступления.

С учетом всех обстоятельств по делу и позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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