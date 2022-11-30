За хранение героина житель Ингушетии осужден на 2,5 года колонии
З2-летний житель Ингушетии Магасским районным судом признан виновным в незаконном хранении наркотического средства без цели сбыта, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Установлено, что мужчина в домовладении в городе Назрани незаконно хранил «героин» весом 6,25 грамма, до изъятия в июле этого года сотрудниками УНК МВД по региону.
Подсудимый в ходе судебного следствия свою вину признал в полном объеме, активно способствовал раскрытию преступления.
С учетом всех обстоятельств по делу и позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.