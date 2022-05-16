МЧС

За неделю огнеборцы Ингушетии четыре раза выезжали на тушение пожаров

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За прошлую неделю огнеборцы Ингушетии четыре раза привлекались на тушение пожаров. Спасен один человек, двое — эвакуированы, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

В целях предотвращения пожаров, травматизма и гибели людей, сотрудниками ГУ МЧС по региону с жителями республики проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 550 человек.

Пресс-службой ведомства также проводилась работа в СМИ по информированию населения о мерах безопасного поведения на водоемах.

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