За неделю огнеборцы Ингушетии четыре раза выезжали на тушение пожаров

В целях предотвращения пожаров, травматизма и гибели людей, сотрудниками ГУ МЧС по региону с жителями республики проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 550 человек.

Пресс-службой ведомства также проводилась работа в СМИ по информированию населения о мерах безопасного поведения на водоемах.