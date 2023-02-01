Закуплен новый трансформатор для улучшения электроснабжения в двух муниципалитетах Ингушетии

«Для увеличения мощности трансформаторной подстанции «Слепцовская −110кВ» в городе Сунже, мы уже закупили силовой трехфазный трансформатор мощностью 40 тыс. кВА у ООО «Снабэлектро». Договор о покупке с компанией был заключен 25 января, уже произведена оплата. Мы рассчитываем, что 7 февраля новый трансформатор будет доставлен в республику», — проинформировал руководителя субъекта Махмуд-Али Кадиматова министр энергетики и ЖКХ региона Ахмет Лолохоев.

Он отметил, что специалистам «Ингушэнерго» понадобится не больше недели на установку и проверку нового оборудования. Это позволить избежать веерных отключений в периоды пиковых нагрузок.

Глава республики напомнил, что жители города и района страдали от перебоев в подаче электроэнергии. Между тем, только в Сунже проживает более 100 тыс. человек, здесь же находятся 117 социально значимых объектов.

«Мы обязаны им помочь и качественно провести всю работу. Профильным ведомствам необходимо быть в курсе подобных проблем и пытаться решить их до наступления того момента, когда простые жители готовы уже жаловаться в любые инстанции. Также важно работать с населением и напоминать о недопустимости самовольного подключения к сетям и необходимости своевременно оплачивать потребленный ресурс. Это помогло бы снизить проблемы с ветхим оборудованием в разы, поскольку все взаимосвязано», — подчеркнул Калиматов.