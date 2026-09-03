В правительстве Ингушетии обсудили модернизацию электросетевого комплекса 

В мероприятии приняли участие вице-премьеры, руководители профильных ведомств, главы муниципалитетов. Также заместители гендиректора ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков и Азамат Хасанов, директор департамента технологического развития и инноваций Максим Ващенко, руководитель Ингушского филиала компании Кимран Котиков.

Премьер подчеркнул, что надежность электроснабжения напрямую влияет на качество жизни граждан и работу бизнеса. «Поэтому здесь важно не только своевременно ремонтировать сети, но и устранять причины, которые приводят к потерям электроэнергии, задерживают строительство объектов и усложняют работу энергетиков», — отметил Владимир Сластенин.

Центральной темой стала реализация Программы повышения надежности на 2026–2028 годы. Участники детально остановились на проекте реконструкции ВЛ 35 кВ «ПС Нестеровская — ПС Первомайская», где требуется согласование изменения протяженности трассы. Кроме того, обсуждались вопросы оформления прав на земельные участки под линиями электропередачи, чтобы ускорить строительные работы.

Отдельное внимание было уделено подготовке к выборам депутатов Госдумы и Народного собрания 18-20 сентября. Поставлена задача: обеспечить бесперебойное питание всех избирательных участков.

По каждому пункту повестки были даны конкретные поручения, нацеленные на сокращение потерь в сетях и создание устойчивой системы энергоснабжения.