Сотрудничество

Заседание Российско-Грузинского совета по сотрудничеству состоится в Ингушетии

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В Ингушетии готовятся принимать гостей из Грузии, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Мероприятие состоится в здании научной библиотеки Ингушского госуниверситета завтра, 30 ноября, в 16 часов.

Отмечается, что участие в нем примут представители органов власти и туристической индустрии обеих стран, включая делегацию МИД России, Минэкономразвития страны, торгово-промышленной палаты региона, Национального фонда по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма и других структур.

«Совет будет ориентирован на обмен опытом и экспертизой в сфере туризма, а также сфокусирован на сохранение и продвижение культурных ценностей в российско-грузинских отношениях», — отмечается в релизе.

Представители Грузии также планируют посетить памятники культурного наследия Ингушетии, в том числе один из древнейших раннехристианских храмов Тхаба-Ерды, символы горной Ингушетии — башенные комплексы Вовнушки, Эгикал и другие.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что Махмуд-Али Калиматов 20 ноября этого года принял участие в 41-м заседании совета глав субъектов России при МИД страны, под руководством министра иностранных дел государства Сергея Лаврова.

Руководитель субъекта, в частности отметил, что в рамках развития международного сотрудничества рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией.

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