Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с погибшей пассажиркой

«По версии следствия, мужчина в ноябре 2021 года в сельском поселении Яндаре за рулём автомобиля марки «BMW X5», превысив скорость движения, выехал на обочину и совершил опрокидывание автомобиля. В результате данного ДТП 28-летней пассажирке автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» частью 4 статьей 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело прокурором направлено в Назрановский районный суд республики для рассмотрения по существу.