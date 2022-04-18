ДТП

Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с погибшей пассажиркой

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Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в ДТП, в котором погибла женщина, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, мужчина в ноябре 2021 года в сельском поселении Яндаре за рулём автомобиля марки «BMW X5», превысив скорость движения, выехал на обочину и совершил опрокидывание автомобиля. В результате данного ДТП 28-летней пассажирке автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» частью 4 статьей 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело прокурором направлено в Назрановский районный суд республики для рассмотрения по существу.

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