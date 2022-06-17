Приговор

Житель Ингушетии получил два года условно и штраф за покупку краденой нефти

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Жителя сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии осудили на 1,8 года условно и штраф в 30 тыс. рублей за покупку краденой нефти, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что в мае 2021 года мужчина приобрел 4,7 тонны нефти стоимостью более 167 тыс. рублей, заведомо зная о том, что она добыта преступным путем. Указанная нефть была обнаружена и изъята сотрудниками полиции в январе 2022 года», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного параграфом «б» части 2 статьи 175 УК России.

Приговором суда он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 1,8 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

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