Житель Ингушетии получил два года условно и штраф за покупку краденой нефти

«Судом установлено, что в мае 2021 года мужчина приобрел 4,7 тонны нефти стоимостью более 167 тыс. рублей, заведомо зная о том, что она добыта преступным путем. Указанная нефть была обнаружена и изъята сотрудниками полиции в январе 2022 года», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного параграфом «б» части 2 статьи 175 УК России.

Приговором суда он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 1,8 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года со штрафом в размере 30 тыс. рублей.