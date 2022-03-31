Образование

Жители Ингушетии смогут дистанционно подавать заявления на запись детей в первый класс

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С 1 июня в республике на Госуслугах у родителей появится возможность дистанционно подать заявление на запись детей в первый класс, сообщила газете «Ингушетия» министр образования и науки республики Эсет Бокова.

«Республика планирует подключиться к единому порталу государственных услуг до конца мая. То есть уже в июне родители смогут записать ребенка в первый класс, не выходя из дома», — сказала Бокова.

Руководитель ведомства отметила, что с 1 апреля в школах республики стартует прием заявлений в первые классы. Процесс формирования списков первоклассников будет проходить в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня.

Он предназначен для детей, которые живут на закрепленной за школой территории, то есть в том же районе, где находится школа, а также для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы.

Второй этап — с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в общеобразовательные учреждения другого района.

Напомним, для подачи заявления родителям необходимо будет указать свои паспортные данные и данные свидетельства о рождении ребенка, место регистрации, номер или название школы, куда планируется подать заявление, а также сведения о братьях и сестрах (если родной брат или сестра ребенка уже учится в выбранной школе, он будет иметь преимущество в порядке зачисления) и положенных льготах.

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